Roma, Diawara vicino al rientro: domani in campo con la Primavera

Amadou Diawara è pronto per tornare il campo. A un mese e mezzo dalla lesione del menisco l’ex Napoli ha avuto l’ok per tornare a giocare. Come riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it, il primo step sarà molto probabilmente il match di domani della Primavera. Il guineano, dopo essersi allenato stamattina agli ordini di Alberto De Rossi, dovrebbe scendere in campo alle 13 al Tre Fontane insieme ai baby giallorossi contro i pari età dell’Inter.

Per rivederlo tra i convocati della squadra maggiore si dovrà invece aspettare la partita contro la Sampdoria, in programma domenica 15. Niente da fare per l’andata degli ottavi di Europa League con il Siviglia, nella quale sarà assente anche Veretout per squalifica.