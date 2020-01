Roma, De Rossi torna in Italia: “In Argentina lascio molti amici” – FOTO

Per Daniele De Rossi è tempo di lasciare definitivamente l’Argentina e di tornare in Italia. L’ex giocatore di Roma e Boca Juniors questo pomeriggio si è imbarcato, alle 14:05, su un volo per ritornare nella Capitale: ad attenderlo c’era qualche tifoso desideroso di scattare un’ultima foto con il centrocampista azzurro. Poco prima di dirigersi verso il gate, De Rossi ha dichiarato: “Qui in Argentina lascio molti amici“. Pochi giorni fa l’ex capitano giallorosso aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato per stare più vicino alla figlia Gaia.