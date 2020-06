Roma, da Antonucci a Jesus: quando la gaffe social si trasforma in anarchia

I social network sono un campo minato. Lo sanno persone dello spettacolo, lo sanno i politici e anche la gente comune. Un campo spesso poco controllato, in cui è facile perdere la pazienza, mancare di rispetto e insultare un personaggio solo perché pubblico, celarsi dietro una tastiera per dare sfogo alle frustrazioni ed esporre una vita che rischia di invadere le vite private altrui. Ultimamente però sembrano non saperlo i tesserati della Roma (ma non sono i soli in serie A) che hanno infilato una serie record di gaffe social in barba al vademecum circolato a inizio stagione in cui si invitava tutti a stare attenti a cosa veniva pubblicato sulle varie bacheche che fossero di Facebook, Instagram, Twitter o Tik Tok. L’ultimo a scivolare su un post inadeguato è stato Mirko Antonucci fatto fuori dal Vitoria Setubal, ma la lista degli errori è lunga.

