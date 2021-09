Yomov: “Dopo lo 0-1 ho creduto di poter vincere”

Le parole del giocatore alla fine della partita: "Dopo il pareggio è diventata una partita completamente diversa"

Dopo la sconfitta per 5-1 subita per mano della Roma, Yomov, esterno del CSKA Sofia, ha preso parte alla conferenza stampa. Queste le sue parole:

Come ha sentito a livello psicologico la pressione? Quando abbiamo segnato il primo gol mi sono sentito in modo splendido, ho creduto in me stesso e nei compagni, ho creduto di poter vincere. Poi c'è stato il pareggio, abbiamo avuto qualche titubanza ed è diventata una partita completamente diversa. Ho fiducia nell'allenatore, so che il CSKA a volte fa dei miracoli.