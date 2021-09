Roma-CSKA Sofia, Smalling e Pellegrini dal 1′. Fuori Zaniolo

Mourinho cambierà qualche pedina nella formazione titolare. Fuori il numero 22, che non era tornato al meglio dagli impegni con la Nazionale

Oggi la Roma scende in campo per la prima partita dei gironi di Conference League: allo stadio Olimpico i giallorossi sfideranno il CSKA Sofia. Come riporta Sky Sport, Mourinho cambierà qualche pedina nella formazione titolare. Fuori Zaniolo, che non era tornato al meglio dagli impegni con la Nazionale, dentro invece Smalling, recuperato dopo l'infortunio di metà agosto. Partirà dal 1' anche Pellegrini, autore di due grandi prestazioni contro Salernitana e Sassuolo.