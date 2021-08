Roma, cresce l’indebitamento finanziario

Si passa dai 302 milioni del 30 giugno 2021 ai 323,6 milioni del 31 luglio 2021

Attraverso un Comunicato Ufficiale la Roma ha reso note le cifre dell’indebitamento finanziario netto adjusted al 31 luglio 2021. Il valore in questo caso si tratta di 323,6 milioni di euro che confrontato alla cifra di 302 milioni di euro del 30 giugno 2021 vede un incremento di 21,6 milioni di euro. "Tale incremento – fa sapere la Roma – è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nel mese di luglio da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), per 25 milioni di euro, e da minori disponibilità liquide, parzialmente compensati da minori debiti verso banche per finanziamenti di breve periodo".