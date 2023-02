Roma-Cremonese, c’è Wijnaldum in panchina: ovazione alla lettura delle formazioni

Finalmente è tornato Wijnaldum. L'olandese è stato convocato per la gara di Coppa Italia contro la Cremonese dopo quasi 6 mesi dall'ultima volta e stasera siede in panchina all'Olimpico. E tutto lo stadio gli ha tributato un omaggio durante il riscaldamento all'annuncio dello speaker, ma soprattutto alla lettura delle formazioni. Tanti applausi per l'olandese, che fino ad oggi era stato convocato solo contro la Salernitana alla prima di campionato. Il calvario post infortunio alla tibia è finalmente terminato e Gini torna a disposizione del mister. Per Mourinho sarà il vero acquisto di gennaio e darà una mano alla squadra per la seconda parte di stagione. I giallorossi sono ancora in corsa su tre fronti e avranno bisogno di Wijnaldum per vincere un trofeo e centrare la qualificazione in Champions. In panchina stasera c'è anche il nuovo acquisto Diego Llorente, anche lui annunciato e salutato dallo speaker con gli applausi dello stadio. Standing ovation, ovviamente, anche per Dybala.