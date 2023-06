Roma, continua la campagna abbonamenti: inizia la fase 1.1. Domani la vendita libera

Terminata nel pomeriggio la fase dedicata principalmente ai rinnovi. Dalle 17 la possibilità di cambiare posto all'interno del settore per il quale si è acquistato già l'abbonamento

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2023/2024. Dalle 17:00 di oggi 8 giugno parte la fase 1.1, che terminerà alle ore 15:00 di domani. In questa finestra di tempo i tifosi che hanno già acquistato l’abbonamento avranno la possibilità di cambiare il posto (solo nello stesso settore) tramite l’apposita funzione presente nell’ app “il mio posto”. Successivamente, a partire già da domani alle 16.00, partirà la seconda e ultima fase dedicata interamente alla vendita libera. I prezzi saranno diversi rispetto a chi poteva usufruire della prelazione. Numeri da record fino ad oggi dove sono state staccate oltre 35mila tessere e 4 settori sono già sold out (Curva Sud, Curva Nord, Distinti Sud e Distinti Nord).