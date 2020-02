Roma, confronto squadra-Fonseca: i giocatori escludono un problema di testa

Giovedì a Roma arriva il Gent e Fonseca sta cercando una soluzione per tamponare una crisi che vede i giallorossi sconfitti nelle ultime tre gare di campionato contro Sassuolo, Bologna e Atalanta. Inevitabile un confronto tra giocatori e allenatore, come sempre accade post-partita, dove però non sono stati affrontati temi di natura tattica. Secondo quanto risulta alla redazione di Forzaroma.info, i calciatori, infatti, hanno tenuto a ribadire come non vogliono che si parli di un problema di testa come specificato già da Pau Lopez nel post partita di sabato sera. “Non penso sia una questione di mentalità. E’ importante, ma non centra solo questo. Ho compagni che hanno in grandi squadre” ha detto lo spagnolo. Un discorso in contro tendenza rispetto a quanto messo in risalto da Fonseca dopo la sconfitta di Bergamo. “In questo momento è importante lavorare sulla testa dei giocatori” sono state la parole d’esordio del tecnico a Dazn. Ora, però, mancano due giorni alla sfida di Europa League e la speranza in casa Roma è che si possa trovare la quadra nelle prossime 48 ore per invertire un trend molto pericoloso intrapreso in questo 2020.