Roma, con Reynolds a un passo si allontana Montiel: è vicino al Lione

Bryan Reynolds a un passo dalla Roma: il terzino statunitense è vicinissimo alla squadra giallorossa e, di conseguenza, si allontana il profilo dell’altro obiettivo Gonzalo Montiel. Il difensore del River Plate, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino “Olé”, è ormai pronto per trasferirsi in Europa: dovrebbe infatti andare al Lione di Rudi Garcia che, come la Roma, era interessato al suo profilo. I francesi sono pronti a offrire 8,5 milioni di dollari per l’80% del suo cartellino.