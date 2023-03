Roma, che gaffe sul Televideo: con la Real Sociedad c’è Ronaldo al posto di Abraham

C'è stato un momento, la scorsa estate, in cui il nome di Cristiano Ronaldo risuonava con insistenza come un possibile colpo ad effetto della Roma di José Mourinho. La piazza giallorossa si era divisa tra chi, nonostante tutto, avrebbe voluto volentieri CR7 e chi avrebbe preferito un altro profilo. Alla fine è arrivato Dybala e di sicuro è stata la scelta giusta, con il portoghese che è rimasto una suggestione di fantamercato. Eppure sulla pagina 224 del Televideo Rai oggi Cristiano Ronaldo è nella formazione titolare della Roma che affronterà la Real Sociedad all'Anoeta. A farne le spese sarebbe Tammy Abraham, con il campione di Madeira - ora capitano dell'Al Nassr - punta centrale davanti al tandem Dybala-Pellegrini. Di sicuro, un tridente del genere all'Olimpico davanti a più di 60mila tifosi, sarebbe stato parecchio suggestivo. Intanto Abraham punta a numeri, se magari non da Cristiano Ronaldo, almeno ai livelli dello scorso anno in cui un trofeo alla Roma lo ha già regalato.