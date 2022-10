Roma che beffa: Osimhen la decide a 10′ dalla fine. Il Napoli vince 0-1 – FOTO

I giallorossi scivolano al quinto posto a -2 da Atalanta e Lazio. Giovedì la sfida in Europa League contro l'Helsinki

Daniele Aloisi

La Roma esce sconfitta all'Olimpico dopo una lunga battaglia con il Napoli. Decisivo Osimhen con una rete all'80'. Zalewski costretto al forfait per un problema accusato nella notte. Mourinho schiera Karsdorp dal 1' con Camara a centrocampo. La prima occasione è per i giallorossi con Abraham che in area di rigore apre troppo il piatto destro. Risponde il Napoli iniziando a conquistare terreno. Al 38' Irrati fischia un penalty per fallo di Rui Patricio su Ndombelé. L'arbitro viene richiamato al Var e cambia decisione. La prima frazione termina sul risultato di 0-0. L'inizio del secondo tempo è a tine azzurre. La squadra di Spalletti sfiora il vantaggio prima con Elmas e poi con Juan Jesus. Osimhen porta avanti il Napoli all'80'. Il nigeriano supera in velocità Smalling e batte Rui Patricio. I partenopei passano all'Olimpico, Roma che scivola al quinto posto. Giovedì la sfida in Europa League contro l'Helsinki.

Non si sblocca il match nel primo tempo: 0-0 all'intervallo — Mourinho schiera dal 1' Karsdorp per un problema di Zalewski. Davanti Abraham e Zaniolo, a centrocampo c'è Camara. Parte forte il Napoli nei primi istanti di gara, Smalling rischia l'autorete con una svirgolata in mezzo all'area. Risponde la Roma con Nicolò che super Lobotka e prova il sinistro a giro: conclusione alta. All'ottavo minuto ci prova Abraham. Camara conquista un ottimo pallone a centrocampo e serve l'inglese che apre troppo il piatto destro e non centra lo specchio della porta.

Smalling è il primo ammonito del match per un fallo su Osimhen. Al 26' si affaccia la squadra di Spalletti: Zielinski calcia dalla distanza e Rui Patricio blocca senza problemi. Al 38' Irrati fischia un rigore per il Napoli. Contatto tra il portiere portoghese e Ndombelé ma l'arbitro viene richiamato al Var e cambia la sua decisione. Poco prima della fine del primo tempo arriva anche il primo ammonito per gli azzurri: Lozano viene sanzionato per proteste nei confronti del guardalinee. Dopo 3' di recupero finisce la prima frazione.

Nessuna cambio alla ripresa. Dopo poco meno di due minuti viene ammonito Ndombelé per un brutto fallo su Cristante. Lozano sfiora il gol del vantaggio al 48'. L'esterno fa partire un destro violento ed è bravissimo Rui ad alzare il pallone in angolo. Ancora Napoli pericoloso, Kvaratskhelia arriva al limite e calcia ma è bravissimo Smalling a murare. Primo cambio per Spalletti al 57': esce il centrocampista francese ed entra Elmas. Il macedone va vicino a gonfiare la rete poco dopo ma ancora una volta il centrale inglese salva tutto.

Sul calcio d'angolo seguente Juan Jesus sfiora il gol dell'ex ma è poco preciso col sinistro da ottima posizione. Al 62' cambia anche Mourinho: Belotti prende il posto di Abraham. Si fa viva la Roma al 65', Zaniolo supera Olivera in velocità e la mette in mezzo ma è bravo Meret ad anticipare il Gallo. Sul capovolgimento di fronte Lozano lancia Osimhen a tu per tu con Rui Patricio. Il nigeriano sbaglia incredibilmente da posizione favorevole. L'ex Lille porta avanti gli azzurri a 10 minuti dal termine con un bel destro ad incrociare. Dopo 5' di recupero finisce la gara. Il Napoli passa all'Olimpico e consolida il primo posto.

Roma-Napoli 0-1, il tabellino — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (El Shaarawy 82'), Smalling, Ibanez; Karsdorp (Vina 82'), Camara (Matic 82'), Cristante, Pellegrini, Spinazzola (Shomurodov 84'); Zaniolo, Abraham (Belotti 62'). All. Mourinho. A disp: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Matic, Tahirovic, Volpato, Bove, Tripi, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Ndombele (Elmas 57'), Lobotka, Zielinski (Gaetano 75'), Lozano (Politano 75'), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp: Idasiak, Marfella, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Lo Cicero-Tolfo. Quarto Ufficiale: Manganiello. Var: Di Paolo. Avar: Passeri.

Marcatori: Osimhen 80' (N)

Ammoniti: Smalling (R), Lozano (N), Ndombelé (N), Cristante (R), Ibanez (R), Olivera (N), Lobotka (N)

Spettatori: 61.633