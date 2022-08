Roma, cena di squadra per il compleanno di Matic

Alcuni giocatori, con Dybala in testa, si sono ritrovati in un noto ristorante romano per festeggiare il compleanno del serbo che oggi compie 34 anni

La nuova stagione si prepara anche fuori dal campo di allenamento. E così alcuni giocatori della Roma, con Dybala in testa, si sono ritrovati insieme a Nemanja Matic in un noto ristorante romano per festeggiare il compleanno del serbo che oggi compie 34 anni. La foto postata da la Joya in una storia sul suo profilo Instagram ritrae l'argentino accanto a Matic e la scritta "Buon compleanno Matic".