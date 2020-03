Roma, Capello chiude al ritorno: “Nessun contatto con la futura proprietà”

Con l’avvento di Dan Friedkin sempre più imminente e quindi con un cambiamento sostanziale in arrivo ai vertici della club, si è parlato in casa giallorossa di un possibile ritorno di Fabio Capello non come allenatore ma come direttore generale. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio per chiarire la situazione, anche in merito a un interesse del Milan. Queste le sue parole: “Non c’è stato assolutamente nessuno contatto, né con la Roma né con il Milan. Non ho sentito nessuno. Se ci andrei? Sto tanto bene così, perché dovrei andarmi a mettere nei pasticci e a rispondere alle domande di voi giornalisti? Sto meglio come opinionista (ride n.d.r.)“.