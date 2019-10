Roma-Cagliari, le probabili formazioni: torna Smalling, Veretout trequartista – LIVE

Niente alibi. Fonseca è stato chiaro alla vigilia della partita contro il Cagliari: “Siamo soddisfatti solo quando vinciamo”. E allora oggi alle 15 la Roma torna in campo all’Olimpico per sfidare la squadra di Maran ma soprattutto degli ex Nainggolan, Olsen e Luca Pellegrini. Ai giallorossi servono tre punti per dare continuità alla vittoria di Lecce targata Dzeko e per riscattare il deludente pareggio in Europa League contro il Wolfsberg. Il tecnico fa però i conti con un’infermeria piena ed è costretto a cambiare qualcosa: in porta torna Pau Lopez dopo il forfait in Austria, in difesa i terzini sono Kolarov e Spinazzola con Smalling e Mancini centrali. Mediana con Cristante e Diawara, con Veretout che si sposta qualche metro più avanti e va a fare il trequartista viste le assenze di Pellegrini e Mkhitaryan. Gli esterni sono quelli di Graz: Kluivert e Zaniolo. Davanti torna Dzeko dopo il riposo in Europa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Jesus, Fazio, Pastore, Antonucci, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

A disp.: Rafael, Aresti, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Oliva, Ionita, Deiola, Castro, Cerri, Ragatzu.

All.: Rolando Maran.