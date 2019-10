Roma-Cagliari, paura Diawara: infortunio al ginocchio, si teme rottura del crociato

Brutte notizie in casa Roma. La lista degli infortunati si aggiorna con un altro nome: Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha abbandonato il campo al 30′ minuto di gioco nel match con il Cagliari per via di un infortunio al ginocchio. Il problema sembra essere serio, visto l’intervento dei sanitari che hanno trasportato fuori dal campo il giocatore in barella e le lacrime del guineano.

Diawara si è fatto male dopo un’entrata a forbice di Cigarini (ammonito) sulla sua caviglia sinistra. Era il 16esimo minuto. Il centrocampista ex Napoli è rimasto poi in campo per altri 15 minuti prima di accasciarsi per terra e chiedere il cambio. Lo spauracchio crociato torna tremendamente d’attualità.