Roma-Cagliari, Fonseca in conferenza stampa alle 13.30

Vigilia di Roma-Cagliari. Il tecnico Paulo Fonseca parlerà oggi, alle ore 13.30, nella consueta conferenza stampa che verrà trasmessa dai canali ufficiali del club. L’allenatore portoghese presenterà l’ultima sfida del 2020, che arriva in un momento delicato per la squadra giallorossa, reduce dalla pesante sconfitta contro l’Atalanta. Dopo i quattro gol incassati dai nerazzurri a Bergamo, dalla formazione capitolina si attende una reazione, pure se l’impegno non è dei più semplici. Di fronte, infatti, ci sarà l’ex Eusebio Di Francesco.