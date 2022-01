Roma-Cagliari, El Shaarawy non recupera. Ritorna Karsdorp ma non si è allenato

L'olandese potrebbe essere convocato mentre il Faraone non ha recuperato dall'affaticamento al flessore

La sfida col Cagliari è alle porte. In conferenza Mourinho non ha dato indicazioni sugli indisponibili, ma, secondo Sky Sport, il tecnico potrà puntare su un'arma in più. Karsdorp infatti è tornato a disposizione e, anche se non si è ancora allenato con la squadra, domani potrebbe essere convocato per riassaporare il campo. Ancora out invece El Shaarawy, alle prese con l'affaticamento al flessore avvertito prima della partita contro la Juventus.