Roma-Cagliari, arbitra Pairetto: giallorossi senza mezze misure con lui, i sardi tremano

Dopo la batosta con l’Atalanta, la Roma si prepara per l’ultima partita del 2020. Mercoledì sera all’Olimpico arriverà il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco: l’Aia ha assegnato il match a Luca Pairetto. Gli assistenti saranno Prenna e Muto mentre il IV Uomo Abbatista. Al Var ci sarà Manganiello, Lo Cicero sarà l’AVar. Con il fischietto di Torino sarà il settimo incrocio: i precedenti parlano di quattro vittorie e due sconfitte tra il settembre 2017 e il 1 febbraio 2020, giorno dell’ultimo incontro. Una giornata nefasta per i giallorossi, che persero 4-2 in casa del Sassuolo. Per il resto vittorie contro Verona, Bologna, Genoa e Parma (in Coppa Italia) e ko con la Spal nel 2018. I precedenti con il Cagliari sono invece ben 13, ma non fortunati per i sardi: 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo successo rossoblù con Pairetto, però, è datato addirittura novembre 2016. Dopo quella partita una serie negativa aperta di sette partite, di cui l’ultima lo 0-3 con la Samp a luglio.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 14esima giornata:

ROMA – CAGLIARI h. 20.45

PAIRETTO

PRENNA – MUTO

IV: ABBATTISTA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LO CICERO

BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45

CHIFFI

DI IORIO – LOMBARDI

IV: ABISSO

VAR: GUIDA

AVAR: DEL GIOVANE

CROTONE – PARMA Martedì 22/12 h. 18.30

MARESCA

CAPALDO – MARGANI

IV: MARINELLI

VAR: PASQUA

AVAR: PASSERI

JUVENTUS – FIORENTINA Martedì 22/12 h. 20.45

LA PENNA

GIALLATINI – VIVENZI

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

MILAN – LAZIO h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – FIORITO

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – TORINO h. 20.45

VALERI

TOLFO – VECCHI

IV: GIUA

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO

SAMPDORIA – SASSUOLO h. 20.45

AYROLDI

PAGLIARDINI – SACCENTI

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI

SPEZIA – GENOA h. 20.45

MASSA

DI VUOLO – SCHIRRU

IV: PICCININI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI

UDINESE – BENEVENTO h. 20.45

VOLPI

ALASSIO – AVALOS

IV: ROS

VAR: ORSATO

AVAR: BINDONI

H. VERONA – INTER h. 18.30

GIACOMELLI

LIBERTI – GELETTO

IV: DI MARTINO

VAR: CALVARESE

AVAR: MONDIN