Era in bilico la presenza di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dell’Olimpico per il match di questa sera tra Roma e Bologna. L’allenatore serbo, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarà e sarà pronto a guidare i rossoblù nella difficile partita contro i giallorossi di Fonseca. I risultati della terapia antivirale sono stati positivi e hanno concesso in mattinata a Mihajlovic la dimissione dall’istituto di Ematologia “Seràgnoli”.