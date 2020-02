Roma-Bologna, Kolarov e Fonseca abbracciano Mihajlovic nel prepartita – FOTO

La bella notizia del prepartita di Roma-Bologna è stata la presenza in panchina di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore è uscito con un paio di giorni di anticipo dall’ultimo ciclo di terapie in ospedale e ha raggiunto la sua squadra nella capitale. E nel prepartita ha ricevuto il caloroso abbraccio prima di Fonseca e poi del connazionale Kolarov: il tecnico portoghese si è avvicinato al momento dell’ingresso in campo e si è trattenuto qualche secondo con Mihajlovic, abbracciandolo e scattando con lui alcune foto. Poi è stato il turno del terzino giallorosso, che ha sempre ammesso di avere come idolo proprio Mihajlovic: Aleksandar è corso veloce verso la panchina del Bologna e l’ha abbracciato e baciato.