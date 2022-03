Roma, Batistuta: “Da Mourinho si aspetta il meglio. Momenti no capitano a tutti”

L'argentino ha commentato l'arrivo dello Special One nella Capitale

In occasione del suo ritorno a Firenze dove assisterà alla sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, Gabriel Omar Batistuta ha commentato a 'Tuttomercatoweb' la stagione dei giallorossi guidati da Mourinho: "Non so quali fossero le aspettative. Dal portoghese si pretende il massimo, ma può capitare che le cose non vadano come preventivato". L'argentino ha vestito la maglia della Roma, vincendo l'ultimo scudetto del 2000-2001, per 87 volte segnando 33 gol prima del trasferimento all'Inter in prestito. Sulla questione Vlahovic, l'ex attaccante ha preferito glissare: "Dovete chiederle a lui le motivazioni. Io ho amato Firenze, volevo restare, ma non sono nella sua testa. Il calcio non è cambiato, le cose sono sempre le stesse. Posso dire quello che è successo a me, la mia storia è irripetibile".