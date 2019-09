Roma-Basaksehir, pranzo tra le dirigenze: presenti Baldissoni, Fienga e Zubiria – FOTO – VIDEO

La Roma vuole cominciare con il piede giusto l’avventura in Europa. Per farlo deve battere l’Istanbul Basaksehir: fischio d’inizio allo stadio Olimpico stasera alle 21. Fonseca ha in mente qualche novità, come l’esordio di Diawara e la posizione inedita di Spinazzola da esterno offensivo. A qualche ora dalla partita, consueto pranzo tra le dirigenze dei due club a Palazzo Manfredi, nella suggestiva cornice a due passi dal Colosseo. Per la Roma ci sono il vicepresidente Mauro Baldissoni, l’amministratore delegato Guido Fienga, il Global Sport Officer Manolo Zubiria, Bruno Conti e Francesco Calvo, Chief Revenue Officer della Roma.

LIVE

Ore 15.45 – Termina il pranzo tra le due dirigenze. Manolo Zubiria si sofferma con i cronisti: “Molto contento di essere tornato a Roma. L’esordio in Europa League? Speriamo che vada bene, siamo pronti”.

Ore 13.35 – Il vicepresidente Mauro Baldissoni e l’amministratore delegato Guido Fienga sono arrivati al pranzo con la dirigenza del club turco.

Ore 13.30 – A Palazzo Manfredi è arrivato Francesco Calvo, Chief Revenue Officer della Roma.

Ore 13.25 – Presente anche Bruno Conti.

Ore 13.20 – A Palazzo Manfredi arriva anche Göksel Gümüşdağ, presidente dell’Istanbul Basaksehir, insieme a una dirigenza del club.

Ore 12.15 – A Palazzo Manfredi il primo ad arrivare è Manolo Zubiria. Team manager fino a due anni fa, è stato voluto da Pallotta nel nuovo quadro dirigenziale e sarà responsabile dei rapporti internazionali, in particolare con l’Uefa.