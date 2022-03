Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Zalewski e Zaniolo in campo dal 1′

Oliveira e Mkhitaryan partono dalla panchina

Ora è tutto pronto allo stadio Olimpico per la super sfida tra Roma e Atalanta. Il treno per il quarto posto passa anche dalla vittoria di oggi per i giallorossi (e pure per i bergamaschi). José Mourinho, ancora in tribuna, ritrova la coppia d'attacco titolare Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo (vista solo nel secondo tempo della gara contro lo Spezia), Sergio Oliveira, invece, si accomoda in panchina, al suo posto, a centrocampo, l'allenatore portoghese punta su Bryan Cristante, il capitano Lorenzo Pellegrini e Nikola Zalewski. Gian Piero Gasperini non rischia dal primo Ruslan Malinovskyi, ma ci sarà Mario Pasalic.