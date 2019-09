Roma-Atalanta, giallorossi in campo con una maglia speciale firmata tokidoki – FOTO

Maglia speciale in arrivo per Roma-Atalanta. Stasera, in occasione della quinta giornata di campionato, i giallorossi scenderanno sul campo dello stadio Olimpico con il consueto home kit stagionale, ma i dettagli presenteranno delle novità: al posto del solito giallo, il nome dei calciatori e il rispettivo numero avrà un pattern speciale realizzato da tokidoki, iconico brand di lifestyle con cui la Roma ha stretto un accordo di partnership appena due settimane fa. Nel pattern spiccherà la presenza della mascotte giallorosso Romolo nella sua nuova veste, quella progettata proprio da tokidoki nel mese di agosto.