Roma, animo corsaro: raggiunta contro l’Hellas la 400° vittoria esterna in Serie A – FOTO

Capacità di soffrire, qualità altissima e anche quel pizzico di fortuna negli episodi risolti dal Var. Questi gli ingredienti della vittoria della Roma al Bentegodi di Verona. Una partita che ha proiettato i giallorossi al raggiungimento di un record statistico molto importante. Secondo quanto riporta il profilo Twitter ufficiale di Opta, il successo per 3 a 1 di ieri è stato il 400esimo in trasferta della storia romanista in Serie A. Un traguardo di altissimo rilievo che la squadra di Fonseca spera di incrementare subito nel prossimo turno di campionato, quando per la Roma si apriranno i cancelli di San Siro per affrontare la temibile Inter capolista di Antonio Conte.