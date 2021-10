Roma, ancora indigeste le big: seconda sconfitta stagionale

Dopo quello con la Lazio, k.o. con la Juve. E domenica c'è il Napoli

La Roma non riesce a cambiare il trend contro le grandi: dallo Stadium esce sconfitta 1-0 grazie al gol di Kean nel primo tempo. E quindi in questo inizio di stagione resta il problema degli scontri diretti. La Roma di Fonseca lo scorso anno aveva totalizzato 7 punti contro le big. Tirando una piccola somma di queste prime 8 giornate di serie A, la Roma formato Special ha affrontato due delle sette pretendenti alla Champions. La Lazio il 26 settembre e la Juventus stasera. Lo score è di 0 punti. Tre i k.o. stagionali considerando il 3 a 2 con cui i giallorossi sono inciampati a Verona. Dopo la Juventus sarà il turno del Napoli che quest'anno non vuole fermarsi, e il Milan il 31 ottobre. Se si osservano esclusivamente le partite contro le big, poco è cambiato rispetto allo scorso anno. Lo Special One deve sterzare presto il timone se vuole portare la Roma nell'Europa che conta.