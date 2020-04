Roma, anche i tifosi consegnano i pacchi assieme alla società

I tifosi della Roma, per l’ennesima volta, dimostrano quanto il loro cuore sia grande e solidale con il prossimo. Non solo non manca mai il supporto alla squadra, ma in questo periodo di emergenza sanitaria i tifosi di tutti i settori dello stadio (e non solo) si sono fatti trovare in prima linea per aiutare. L’impegno è stato collettivo, nato spontaneamente per supportare il club nella consegna dei 200 pacchi da recapitare ai più bisognosi. L’iniziativa è nata da Roma Cares e hanno aderito decine di persone. Oggi un’altra sorpresa: ai bambini abbonati con età inferiore ai 10 anni è stato portato a casa un uovo di Pasqua. A consegnarle sono stati direttamente Vincent Candela e il CEO Guido Fienga, insieme a Romolo, la mascotte della squadra.