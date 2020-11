Roma, anche Bove rinnova fino al 2024 – COMUNICATO

Altro giro altro giovane rinnovo per la Roma. Il club ha infatti comunicato tramite i propri canali ufficiali il prolungamento dell’accordo con Edoardo Bove, che si legherà al giallorosso fino al 2024. Continua così la politica di investimento sui talenti del futuro, considerati anche gli altri baby-rinnovi come quelli di Ndiaye, Ciervo, Providence e Zalewski. Questa la nota ufficiale della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Edoardo Bove ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, nato a Roma il 16 maggio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso dal 2012-13. Nella stagione in corso ha collezionato una presenza nel campionato Primavera“.