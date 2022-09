Roma, amuleto Zaniolo: con lui solo 1 ko nel 2022. E il gol in A manca da Empoli

Con Nicolò in campo dal 1' la Roma ha vinto 7 partite su 12. La rete in campionato manca dal 23 gennaio contro i toscani

Basta tutore, basta tv, basta infortuni e stare a guardare. Nicolò Zaniolo scalpita e stasera a Empoli sarà a disposizione di Mourinho per rimettere la Roma sul binario del treno delle grandi e scongiurare l’inizio di una crisi. Un recupero lampo quello del numero 22 che ha subito una lussazione alla spalla il 22 agosto scorso contro la Cremonese. Ci voleva circa un mese, lui ci ha messo poco più di due settimane per tornare a correre coi compagni. Subito titolare? Difficile, ma il fatto di averlo lì pronto ad entrare e a spaccare il match fa stare più sereni. Senza Zaniolo dal 1’ d’altronde la Roma ha subito quasi tutte le sconfitte del 2022: cinque su sei ko. Fatta eccezione per il 3-1 della Befana col Milan , infatti, Nicolò era assente contro Juve, Bodo (andata), Fiorentina, Udinese e Ludogorets.

Solo a Firenze si è affacciato nella ripresa quando però il risultato era già 2-0 per i viola. Quando è partito titolare, invece, la Roma in quest’anno solare ha accumulato 7 vittorie, 4 pareggi e la sconfitta col Milan in campionato oltre alla cavalcata in Conference con tanto di tripletta al Bodo (ritorno) e gol in finale col Feyenoord. Un ruolo da protagonista dopo alcuni mesi di rodaggio post doppio crack alle ginocchia e le tante voci estive di calciomercato. Ora Zaniolo ha voglia di esultare visto che il gol in serie A manca dal 23 gennaio. Indovinate contro chi? Eh sì, proprio l’Empoli.