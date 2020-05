Roma, altro stop: affaticamento per Perotti

Secondo stop in casa Roma. Dopo Pau Lopez, che ha riportato una micro frattura al polso sinistro, è Diego Perotti a fermarsi. L’argentino ha accusato un affaticamento muscolare durante gli allenamenti a Trigoria, riporta La Gazzetta dello Sport. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e per il momento sarà costretto a lavorare a parte. Continua il periodo negativo del Monito, tormentato da più di un anno da continui infortuni muscolari che non gli permettono di allenarsi con continuità. In questa stagione l’esterno si è fermato tre volte, saltando sedici partite. Lo stop più lungo risale a ottobre, quando per un infortunio alla coscia è rimasto fuori quasi due mesi.