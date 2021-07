Roma, allenamento a Trigoria in vista dell’amichevole contro la Triestina

La Roma si allena in vista della partita contro la Triestina di domani sera.

Alla vigilia dell'amichevole con la Triestina la Roma è scesa in campo a Trigoria per la sessione di allenamento pomeridiana. Sempre nella giornata di oggi, mentre José Mourinho osserva e decide chi schierare nella gara di domani contro la formazione friulana con Rui Patricio al suo secondo giorno di lavoro in giallorosso e un Borja Mayoral autore di un gran gol, hanno iniziato ad allenarsi anche i cosiddetti "esuberi", ossia i giocatori che non rientrano più nei parametri economici e tecnici della società capitolina. Tra questi ci sono Pastore, Nzonzi, Fazio, Santon e Pedro, oltre a Kluivert che è prossimo al trasferimento al Nizza.