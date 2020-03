Roma, all’asta la maglia di Florenzi indossata con il Liverpool: il ricavato andrà nella lotta al Covid_19

Continua la campagna della Roma contro il Covid_19. Dopo aver lanciato sul proprio sito e sui canali social la raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere 500 mila euro da donare allo Spallanzani, ora la nuova iniziativa prevede la messa all’asta della maglia di Alessandro Florenzi, indossata nella semifinale di Champions League contro il Liverpool. Il ricavato andrà ad aggiungersi alle donazioni che verranno girate all’istituto per le malattie infettive della Capitale, in questo momento in prima linea nella battaglia al Coronavirus.