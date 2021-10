Roma, Karsdorp e Veretout in gruppo a Trigoria: pronti per l’Empoli

La squadra si è allenata questa mattina dopo la trasferta in Ucraina: gruppo diviso in due tra chi ha giocato ieri e chi ha riposato

La Roma è tornata al lavoro questa mattina dopo la trasferta in Ucraina. Mourinho ha recuperato per l'Empoli Jordan Veretout e Rick Karsdorp, risparmiati dal lungo viaggio di Conference per poter tirare il fiato, e tornati in gruppo nell'allenamento di oggi. I due dovrebbero essere di nuovo titolari domenica all'Olimpico, nell'ultimo match prima della seconda sosta stagionale per le nazionali. Lo Special One, come di consueto nei giorni post match, ha diviso il gruppo tra chi ha giocato ieri e chi invece è rimasto fuori. I primi hanno fatto scarico in palestra, i secondi hanno lavorato in campo.