La Roma al fianco della campagna “Keep Racism Out”: presente Pagano

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha nuovamente mostrato tutta la sua attenzione verso i temi legati al razzismo. Dopo aver partecipato nelle giornate di domenica e lunedì ad un torneo giovanile Under 14 dedicato agli oratori delle città delle squadre di Serie A, il club giallorosso questa mattina si è recato nella sede dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali per prendere parte ad un evento organizzato dalla Lega Serie A e dal CSI volto a promuovere la campagna “Keep Racism Out”. Presente una delegazione formata da due psicologhe del club, otto tra ragazzi e ragazzi delle formazioni Under 14 oltre a Riccardo Pagano, numero 10 della formazione Primavera e spesso aggregato con la Prima Squadra.