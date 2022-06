Roma, Abraham scherza con Alexander-Arnold: “Verrò da voi la prossima stagione”

Il centravanti giallorosso si diverte in nazionale con il terzino dei Reds e scherza sul suo futuro: "Buona fortuna Trent"

Tammy Abraham, dopo la splendida prima stagione in Italia conclusa con la conquista della Conference League, si sta ora allenando con la sua nazionale in vista degli impegni di Nations League. Il centravanti giallorosso si è reso protagonista di un curioso siparietto con il compagno Alexander-Arnold, durante uno degli allenamenti dell'Inghilterra. In un video postato sui social, Abraham è stato immortalato mentre scherzava con il terzino del Liverpool: "Trent, buona fortuna. Verrò da voi la prossima stagione", questa la frase pronunciata dall'attaccante, seguita poi da un sorriso. La Roma non ha intenzione di cedere il classe '97 dopo solo un anno nella Capitale, ma chissà che le influenze in Nazionale, non lo possano portare verso un ritorno in Premier League il prossimo anno, che si tratti di Chelsea o meno.