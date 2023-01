Roma, Abraham is back: dopo Torino e Milano punta Napoli. E la Premier si allontana

Vedi Napoli, e poi speri di morire di gioia. Come accaduto a Milano e Torino ad esempio, ma in tante altre trasferte stagionali. Tammy Abraham scalda i motori di una macchina che ci ha messo un po’ a partire e che in questo 2023 ha preso i giri giusti. L’attaccante inglese è risultato decisivo in tutte le gare di campionato di quest’anno: il salvataggio sulla linea col Bologna, i due assist a Dybala con la Fiorentina, la perla alla Spezia e ovviamente la rete di San Siro . Uno di quei gol pesanti come una tonnellata di marmo. In grado di schiacciare le critiche e anche i fischi arrivati sul finire del 2022 quando ha perso anche il Mondiale per una media gol crollata. Li ha affrontati col sorriso Tammy e con la voglia di stupire ancora. Nel frattempo ha rimesso a posto alcune situazioni personali e ora aspetta un figlio dalla storica fidanzata Leah Monroe .

Un ulteriore passo di maturità dopo quelli fatti in campo. In questa stagione ha messo il marchio soprattutto in trasferta, anche in quelle storicamente ostiche. Ha siglato in rimonta il pari contro Juve e Milan, decisivi anche nella corsa Champions. Ora si ripresenta al Maradona di Napoli dove l’anno scorso ha confezionato l’assist per il pareggio di El Shaarawy e dove affronterà Osimhen, fin qui l’attaccante più forte in serie A. Intanto il futuro torna a colorarsi di giallorosso. Il Chelsea ha fatto sapere di non voler esercitare il diritto di recompra a 75 milioni che quindi verrà cancellato in estate. Dalla Premier è arrivato il sondaggio dell’Aston Villa, ma nessuna offerta. Lui si vede ancora nella capitale: “Roma è il posto giusto per me, voglio vincere ancora qui”.