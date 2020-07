Riecco Maresca: con lui bilancio positivo e Roma mai sconfitta

Fabio Maresca sarà l’arbitro di Roma–Hellas Verona, partita in programma domani sera alle 21.45 allo stadio Olimpico. Per il fischietto della sezione di Napoli sarà la terza designazione in stagione per la Roma: aveva già guidato le sfide contro Sampdoria (andata) e Genoa (ritorno). Un pareggio a porte inviolate contro i blucerchiati e una vittoria contro i rossoblù per 3-1. Il bilancio di Maresca con i giallorossi è più che positivo: 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte quando dirige lui. Bilancio equilibrato invece per l’Hellas Verona: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta in Serie A con Maresca. Schenone e Villa saranno gli assistenti del fischietto partenopeo. Ruolo di IV uomo a Dionisi. Al VAR Di Bello mentre Fiorito all’AVAR. La Roma avrà l’obiettivo di proseguire sulla striscia positiva delle vittorie contro Parma e Brescia, cercando di mantenere il quinto posto in solitaria lontano da Napoli e Milan.

