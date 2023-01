Reja non è più ct dell’Albania, il messaggio di Kumbulla: “Grazie di tutto mister”

Il difensore giallorosso è cresciuto in nazionale con l'ex allenatore della Lazio, sostituito da Sylvinho

Edy Reja non è più il ct dell'Albania. Ieri è arrivata l'ufficialità del suo addio e dell'ingaggio di Sylvinho, ex giocatore del Barcellona che avrà al suo fianco anche Pablo Zabaleta, storico giocatore del City. Si chiude quindi l'esperienza dell'allenatore friulano, che ha puntato molto anche su Marash Kumbulla. Il centrale della Roma ha avuto tante chances con lui, giocando con grande continuità, e non a caso il difensore giallorosso gli ha dedicato un messaggio su Instagram: "Grazie di tutto mister Reja".