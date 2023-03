Real Sociedad, ecco i convocati di Alguacil per il match contro la Roma

Il tecnico basco potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Unico assente Sadiq, fermo ormai da settembre per la rottura del crociato

Alla vigilia del match di Europa League contro la Roma, la Real Sociedad ha comunicato tramite i propri account social, la lista dei convocati. Nessuna novità per Alguacil che potrà contare sulla squadra al completo fatta eccezione per l'ex Umar Sadiq, ancora fermo dopo la rottura del legamento crociato ed Elustondo (assente anche all'andata). Presente Oyarzabal, entrato solo nel finale nel match d'andata così come David Silva che è tornato a pieno regime dopo gli 83 minuti disputati all'Olimpico e gli 81 contro il Maiorca nell'ultima partita di campionato.