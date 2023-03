Real Sociedad, all’Anoeta pronta una coreografia per il match con la Roma

Cresce sempre di più l'attesa del match tra Real Sociedad e Roma. Il club basco tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che domani all'Anoeta, prima del fischio d'inizio dell'ottavo di ritorno, ci sarà una coreografia: "Domani la Reale Arena si vestirà a festa per un'altra grande notte europea. Con l'obiettivo di generare la migliore atmosfera per la ricerca dell'impresa, la famiglia della Real troverà nei propri posti un cartoncino blu o bianco, che verrà utilizzato per formare un gigantesco mosaico". La Roma dunque troverà a San Sebastian un'atmosfera molto calda visto anche il già annunciato sold out.