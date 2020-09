Rangnick sullo Schalke: “Mentirei se dicessi di non essere interessato”

Il futuro di Ralf Rangnick potrebbe essere ancora in Germania. Il “trainager” (così si è definito) è uno dei nomi sulla lista della Roma per il ruolo di direttore sportivo, ma potrebbe scegliere lo Schalke 04 dopo aver lasciato il Lipsia in estate: “Se dicessi che non sono affatto interessato, mentirei – ha detto a Sky Sport in Germania su Sky Sport News -. Sono ancora legato al club e sono libero da otto settimane. In questo momento mi sembra difficile un ritorno, ma nel calcio ho imparato che dire “mai” non ha senso”.

Lo Schalke 04 ha esonerato l’allenatore David Wagner e ora è in cerca di un nuovo tecnico: “Non è stata una sorpresa dopo 18 partite in Bundesliga senza vittorie. Posso capire l’esonero. Per il futuro allo Schalke non basterà cambiare allenatore per tornare in vetta al campionato tra qualche anno”. Rangnick ha già allenato lo Schalke nel 2004-2005 e nel 2011 e ha festeggiato l’ultima vittoria di una coppa nove anni fa.