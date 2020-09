Raggi: “Lo stadio della Roma dovrebbe passare in aula entro l’anno”

“Lo Stadio della Roma dovrebbe passare in aula entro l’anno”. Virginia Raggi torna a parlare durante la trasmissione In Onda su La 7 dell’opera che il club giallorosso vorrebbe costruire sul terreno di Tor di Valle. La sindaca della capitale ha annunciato la sua ricandidatura per le elezioni del prossimo anno e punta anche sullo stadio per salire nelle graduatorie. Nei prossimi giorni i Friedkin, nuovi proprietari della Roma, saranno in città per il primo approccio. Possibile anche un incontro con la prima cittadina per conoscere lo stato dell’iter.