Radio Mercato, ecco i nuovi palinsesti: ritorni a sorpresa per Rossi e Ferrazza

Sui 104.5 in FM il palinsesto di Radio Radio subisce sempre pochi cambiamenti. A capo il direttore Ilario Di Giovambattista continuerà a guidare la sua squadra di speaker e opinionisti per parlare in particolare di Roma e Lazio, oltre che di tutte le altre big italiane. Un nuovo innesto è rappresentato da Valeria Biotti in conduzione. Si partirà alle 8 del mattino fino alle 10 in Radio Radio Mattino con Ilario e Francesco Di Giovambattista, Zeljko Pantelic, Stefano Raucci e Matteo Raimondi. Ad alternarsi come opinionisti i nomi ormai noti di Furio Focolari, il ‘bomber’ Roberto Pruzzo, Franco Melli, Fernando Orsi, Mario Mattioli, Alvaro Moretti, Stefano Agresti e Sandro Sabatini. Si torna a parlare di calcio nel pomeriggio, dalle 14 fino alle 18 con gli interventi di Stefano Carina, Gianluca Lengua, Roberto Maida, Paolo Marcacci, Luigi Ferrajolo, Roberto Maida, Tony Damascelli, Alessandro Vocalelli, Xavier Jacobelli, Roberto Perrone e Massimo Franchi. Il sabato invece l’orario sarà dalle ore 8 alle ore 11 mentre la domenica mattina dalle ore 10 alle 13 spazio a “Il calcio è servito” con Francesco Di Giovambattista, Paolo Marcacci e Renzo Di Giannantonio. Su Radio Radio andranno in onda anche le radiocronache delle partite di Serie A e dei match delle italiane in Europa.