Pruzzo: “Zaniolo può fare la storia della Roma. Mkhitaryan deve restare”

Le parole dell'ex centravanti giallorosso: "La garanzia è Mourinho e ci sarà un mercato mirato"

Redazione

Il Bomber Roberto Pruzzo ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb. L'ex centravanti giallorosso ha parlato di Zaniolo e dei possibili colpi in entrata. Ecco le sue parole:

Su Zaniolo. "Credo sia il caso che resti a Roma, può fare la storia di questa società ancora per un po'".

Tra l'altro potrebbe esserci l'addio anche di Mkhitaryan... "E' un calciatore forte e spero che ci ripensi perchè alla Roma ha fatto bene, ma le dinamiche di mercato portano anche a questo. Devi sostituirlo adeguatamente, è un titolare. Si parla di lui e di Zaniolo, due calciatori molto forti che se vanno via vanno rimpiazzati con due altrettanto forti. Averli, poterli trattenere sarebbe un gran cosa. Se arriva il Milan per Zaniolo e paga una certa cifra ok, ma ciò che ti offre la Roma e la tifoseria giallorossa è qualcosa di straordinario. Per Zaniolo credo sia opportuno restare ancora un paio di stagioni con Mou che ha voglia di migliorare la squadra. Poi ognuno è chiaro che alla fine imbocca la propria strada".

Tra i possibili arrivi si parla di Guedes, Maxime Lopez... "La Roma rispetto all'anno scorso non è nelle condizioni di dover per forza fare mercato. L'anno passato doveva fare in fretta e ha fatto scelte non sempre vincenti, ora serve attenzione, spendere bene i soldi e compiere scelte giuste. La garanzia è Mou e ci sarà un mercato mirato".

Dell'ipotesi De Paul che pensa? "Ha fatto bene all'Udinese mentre in Spagna ha faticato. del resto quando si alza l'asticella devi superarla. Altri giocatori hanno fatto fatica all'estero e poi tornati in Italia sono andati meglio. E' un ottimo giocatore ma bisognerà vedere anche come la Roma vorrà giocare".