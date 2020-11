Proietti, l’addio della Roma: “Riposa in pace, Maestro”

La Roma, tramite il suo profilo Twitter, ha voluto manifestare il suo cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti. Il grande attore, drammaturgo e regista romano, è scomparso stamattina per problemi cardiaci. Il noto tifoso giallorosso era stato ricoverato in terapia intensiva nei giorni scorsi in una clinica romana. Si è spento stamattina all’alba, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. “Un titano delle arti in Italia, e anche un fiero romano. Gigi Proietti era amato da tutti. Riposa in pace, Maestro“, questo il messaggio del club giallorosso.