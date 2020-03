Primavera, Besuijen: “Con Fonseca vedo l’opportunità di esordire in prima squadra”

Vicente Besuijen, attaccante della Roma Primavera di Alberto De Rossi, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Elfvoetbal. Il classe 2001 ha parlato dell’amicizia con Justin Kluivert e del sogno di esordire con la prima squadra. Queste le sue parole

Come è nata l’amicizia con Kluivert?

Justin ed io abbiamo una buon rapporto. Ci conosciamo da un po’ di tempo. Nei Paesi Bassi frequentavamo la stessa scuola superiore. Conosce mio fratello e io conosco il suo, Ruben. Anche ai tempi dell’Ajax stavamo spesso insieme. A Trigoria ci vediamo a colazione e occasionalmente ci alleniamo insieme nella prima squadra. Oltre a essere un compagno di squadra è un grande amico.

Quindi ti sei già allenato più volte con la prima squadra. Com’è essere sul campo con giocatori esperti come Edin Dzeko e Chris Smalling?

Molto speciale. Gioco spesso con Justin, ma anche gli altri giocatori mi danno consigli su come posizionarmi in campo e come correre meglio. C’è sempre un’atmosfera molto piacevole. Mi piace quando riesco ad allenarmi con loro.

Pensi di poter debuttare come protagonista in questa stagione?

Mi sto allenando con la prima squadra da due anni ormai. La possibilità di giocare o meno dipende dall’allenatore che è attualmente alla guida della prima squadra. Con l’attuale tecnico Paulo Fonseca vedo certamente delle opportunità. Di solito nelle partite porta i giovani in panchina. Se mi chiama sicuramente non dirò di no.