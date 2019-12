Pradè conferma Montella: “Sarà in panchina con la Roma”

Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, parla dopo la sconfitta della Viola contro il Torino per 2-1. Confermato per ora Montella, ma queste sono state la parole del diesse in zona mista: “Capisce bene che è un problema che va valutato insieme. La fiducia che gli ha dato il presidente è massimale, ora vediamo nelle prossime due gare. Vincenzo Montella sarà in panchina sia con l’Inter che con la Roma. Il nostro è un campionato molto difficile, quindi è raro che nel mercato di gennaio una squadra possa peggiorare. Si tende sempre a migliorare. Non è il momento dei rimpianti. Vogliamo diventare una squadra potenzialmente forte. Speriamo di diventare come la Lazio e l’Atalanta. La classifica preoccupa perché non sei abituato a stare lì. L’esperienza è un po’ mancata nell’approccio”.