Portogallo-Spagna, le formazioni ufficiali: Diogo Costa preferito a Rui Patricio

Alle 20:45, il Portogallo scenderà in campo contro la Spagna nell'ultima partita del girone A2 di Nations League. Si tratta di una partita decisiva perché la squadra vincitrice sarà l'ultima delle quattro finaliste per la final four della competizione per Nazionali insieme ad Italia, Olanda e Croazia. Fernando Santos, ct del Portogallo, ha preferito nuovamente schierare in porta Diogo Costa, con l'estremo difensore della Roma, Rui Patricio, che si accomoda in panchina. Ecco le formazioni ufficiali.