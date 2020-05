Portogallo, promozione in Primera Liga per la Farense. Nuno Campos: “C’è bisogno di un club così” – FOTO

In Portogallo si lavora per la ripresa del campionato che, insieme alla coppa nazionale, sarà l’unica competizione sul quale il Governo potrà dare via libera dopo il blocca a causa del coronavirus. Stop quindi alla LigaPro, come deciso ieri dalla federazione, e congelamento della classifica. Di conseguenza il Nacional e il Farense vengono promosse nella massima serie lusitana. A celebrare l’evento anche il vice di Paulo Fonseca, Nuno Campos, lui che da calciatore ha militato tre anni nella squadra del Faro. “Ho trascorso tre anni intensi a Faro – si legge nel post pubblicato dal vice allenatore della Roma sul proprio profilo Facebook –. Qualsiasi giocatore che è stato in quel club sa qual è la forza di quell’emblema e della sua gente. Accolgo con piacere il meritato ritorno dello Sporting Clube Farense nell’élite del calcio portoghese, dell’Inferno del São Luís che tante volte ha spinto la squadra alla vittoria diventando il 12° uomo in campo”. “Nella Primera Liga c’è bisogno di club eccellenti”.